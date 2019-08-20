85-летний худрук театра «Ленком» Марк Захаров попал в реанимацию

Главный режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров попал в реанимацию, сообщает телеграм-канал «112».
Самочувствие Марка Анатольевича ухудшилось несколько дней назад, но ко врачам он не обращался. И только после появления тяжелой одышки вызвали скорую. По предварительным данным, режиссеру поставили диагноз двустороннее воспаление легких.
Медики оценивают состояние Марка Захаров как стабильно тяжелое.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Фото: Ekaterina Tsvetkova, Kremlin Pool/ Global look press, Kinopoisk.ru
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