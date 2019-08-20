85-летний худрук театра «Ленком» Марк Захаров попал в реанимацию

Главный режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров попал в реанимацию, сообщает телеграм-канал «112».

Самочувствие Марка Анатольевича ухудшилось несколько дней назад, но ко врачам он не обращался. И только после появления тяжелой одышки вызвали скорую. По предварительным данным, режиссеру поставили диагноз двустороннее воспаление легких.

Медики оценивают состояние Марка Захаров как стабильно тяжелое.