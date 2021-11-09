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84-летняя пенсионерка скончалась в бассейне столичного фитнес-клуба

В элитном фитнес-клубе на северо-востоке Москвы произошел несчастный случай, в результате которого скончалась пожилая женщина. Сообщается, что 84-летняя пенсионерка старалась вести здоровый образ жизни и любила регулярно ходить в бассейн. Вчера, 8 ноября, водные процедуры оказались для нее последними.
84-летняя пенсионерка скончалась в бассейне столичного фитнес-клуба

Как передает «Московский комсомолец», спустя 15 минут плавания женщине стало плохо и она попыталась выйти из воды и подняться на бортик. Однако в связи с плохим самочувствием ее нога соскочила со ступеньки и она снова оказалась в воде.

Это падение в воду заметил дежурный тренер и КМС по спортивному плаванию и бросился на помощь. Из-за довольно-таки крупного телосложения пенсионерки для того, чтобы затащить ее на бортик и уложить на шезлонг, потребовалась дополнительная помощь. Когда сотрудники провели спасательные мероприятия, женщину не удалось спасти, а приехавшей бригаде скорой помощи осталось лишь констатировать смерть. По предварительным данным, причина гибели связана с проблемами сердечно-сосудистой системы. Возможно, у женщины случился инфаркт или, например, оторвался тромб.

Фото: freepik.com

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