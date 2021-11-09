84-летняя пенсионерка скончалась в бассейне столичного фитнес-клуба

Как передает «Московский комсомолец», спустя 15 минут плавания женщине стало плохо и она попыталась выйти из воды и подняться на бортик. Однако в связи с плохим самочувствием ее нога соскочила со ступеньки и она снова оказалась в воде.

Это падение в воду заметил дежурный тренер и КМС по спортивному плаванию и бросился на помощь. Из-за довольно-таки крупного телосложения пенсионерки для того, чтобы затащить ее на бортик и уложить на шезлонг, потребовалась дополнительная помощь. Когда сотрудники провели спасательные мероприятия, женщину не удалось спасти, а приехавшей бригаде скорой помощи осталось лишь констатировать смерть. По предварительным данным, причина гибели связана с проблемами сердечно-сосудистой системы. Возможно, у женщины случился инфаркт или, например, оторвался тромб.