84-летний Юрий Соломин попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Фото: Kinopoisk
Худрук Государственного академического Малого театра России, актер и режиссер Юрий Соломин попал в реанимацию. Юрия Мефодьевича госпитализировали с высокой температурой.
Состояние здоровья Юрия Соломина стало ухудшаться несколько дней назад, у него поднялась высокая температура. Родные актера вызвали скорую помощь, когда ему стало совсем плохо. В одну из столичных клиник его доставили уже в тяжелом состоянии.
84-летний Юрий Соломин руководит Государственным академическим Малым театром России с 1988 года. Соломин сыграл почти в сотне фильмов. Среди них такие известные картины, как «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить», «Урсу Дезала», «Хождение по мукам». В театре он поставил спектакли «Ревизор», «Чайка», «Таинственный ящик» и другие.
Фото: Kinopoisk.ru
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