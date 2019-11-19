passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

84-летний Юрий Соломин попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Kinopoisk

Народный артист СССР почувствовал недомогание несколько дней назад.

Худрук Государственного академического Малого театра России, актер и режиссер Юрий Соломин попал в реанимацию. Юрия Мефодьевича госпитализировали с высокой температурой.

Юрий и Виталий Соломины, «Летучая мышь»

Состояние здоровья Юрия Соломина стало ухудшаться несколько дней назад, у него поднялась высокая температура. Родные актера вызвали скорую помощь, когда ему стало совсем плохо. В одну из столичных клиник его доставили уже в тяжелом состоянии.

84-летний Юрий Соломин руководит Государственным академическим Малым театром России с 1988 года. Соломин сыграл почти в сотне фильмов. Среди них такие известные картины, как «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить», «Урсу Дезала», «Хождение по мукам». В театре он поставил спектакли «Ревизор», «Чайка», «Таинственный ящик» и другие.

Фото: Kinopoisk.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!