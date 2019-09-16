passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

83-летняя Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Светлана Дружинина

Фото: Instagram

У режиссера «Гардемаринов» родился внук.

Актриса и режиссер Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой. Внука ей подарила жена сына Михаила - чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.

Светлана Дружинина в роли Анфисы в фильме «Девчата»

О прибавлении в семье Светлана Сергеевна рассказала в Instagram. «Да-да, в нашей семье пополнение. Катюша родила богатыря! Мы счастливы», — написала режиссер.

Анатолий Мукасей, Михаил Мукасей, Екатерина Гамова и Светлана Дружинина

Новорожденный мальчик стал первым ребенком в семье спортсменки Екатерины Гамовой (двукратная чемпионка мира по волейболу, – прим. ред.) и младшего сына Светланы Дружининой и оператора Анатолия Мукасея Михаила. В конце августа молодые родители отпраздновали 7-ю годовщину со дня свадьбы.

Екатерина Гамова

Екатерина не рассказывала о том, что станет мамой, но перестала ездить на соревнования и выходить в свет. Для 38-летней спортсменки малыш стал первенцем, а у Михаила Мукасея уже есть сын и дочь от предыдущих браков.

У Светланы Дружининой был еще один сын, названный в честь отца Анатолием, но в 20 лет он ушел из жизни из-за употребления запрещенных веществ. Его маленького сына Даниила воспитывали бабушка с дедушкой – мать мальчика тоже вскоре умерла.

С третьей женой сына у Светланы Дружининой отличные отношения. Светлана Сергеевна в своем почтенном возрасте не только успевает заниматься семьей, но и продолжает активно работать.

Несколько месяцев назад она приступила к съемкам очередного фильма о гардемаринах. В проекте принимают участие те же актеры, кто снимался в первых «Гардемаринах»: Дмитрий Харатьян, Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев, Михаил Боярский и другие.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, youtube.com/ Mosfilm

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги