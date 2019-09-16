83-летняя Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой

Актриса и режиссер Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой. Внука ей подарила жена сына Михаила - чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.
О прибавлении в семье Светлана Сергеевна рассказала в Instagram. «Да-да, в нашей семье пополнение. Катюша родила богатыря! Мы счастливы», — написала режиссер.
Новорожденный мальчик стал первым ребенком в семье спортсменки Екатерины Гамовой (двукратная чемпионка мира по волейболу, – прим. ред.) и младшего сына Светланы Дружининой и оператора Анатолия Мукасея Михаила. В конце августа молодые родители отпраздновали 7-ю годовщину со дня свадьбы.
Екатерина не рассказывала о том, что станет мамой, но перестала ездить на соревнования и выходить в свет. Для 38-летней спортсменки малыш стал первенцем, а у Михаила Мукасея уже есть сын и дочь от предыдущих браков.
У Светланы Дружининой был еще один сын, названный в честь отца Анатолием, но в 20 лет он ушел из жизни из-за употребления запрещенных веществ. Его маленького сына Даниила воспитывали бабушка с дедушкой – мать мальчика тоже вскоре умерла.
С третьей женой сына у Светланы Дружининой отличные отношения. Светлана Сергеевна в своем почтенном возрасте не только успевает заниматься семьей, но и продолжает активно работать.
Несколько месяцев назад она приступила к съемкам очередного фильма о гардемаринах. В проекте принимают участие те же актеры, кто снимался в первых «Гардемаринах»: Дмитрий Харатьян, Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев, Михаил Боярский и другие.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, youtube.com/ Mosfilm
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