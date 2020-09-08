83-летний народный артист РФ Юрий Назаров госпитализирован с двусторонней пневмонией

Народный артист Российской Федерации Юрий Назаров госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщила его дочь. Несколько дней назад пожилой мужчина почувствовал себя плохо и обратился к медикам. Состояние артиста те оценили как «средней тяжести», позже ситуация ухудшилась.

«Он успел позвонить маме и сказать, что состояние тяжелое и телефон забирают, так как в реанимации оборудование. Ну и все», - написала Василиса Назарова на своей странице в Facebook.

Сейчас близкие Юрия Назарова не могут добиться от врачей актуальной информации.