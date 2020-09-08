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83-летний народный артист РФ Юрий Назаров госпитализирован с двусторонней пневмонией

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Фото: Natalia Shakhanova

Актер Юрий Назаров находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

Народный артист Российской Федерации Юрий Назаров госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщила его дочь. Несколько дней назад пожилой мужчина почувствовал себя плохо и обратился к медикам. Состояние артиста те оценили как «средней тяжести», позже ситуация ухудшилась.

«Он успел позвонить маме и сказать, что состояние тяжелое и телефон забирают, так как в реанимации оборудование. Ну и все», - написала Василиса Назарова на своей странице в Facebook.

Сейчас близкие Юрия Назарова не могут добиться от врачей актуальной информации.

«То, что нет связи с родственниками я понимаю и принимаю, но информация за вчерашний день это как-то впечатлило. Запахло советским детством. И даже съездив туда я вряд ли что-то узнаю. Все закрыто и отзывы в инете тоже фиг поймешь», - переживает дочь артиста.

«Помолитесь за него, пожалуйста. Он крещеный. Как говорит мама. Хотя мама все забывает», - просит она.

Редакция Passion.ru желает здоровья артисту!

Фото: Globallookpress

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