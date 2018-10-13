83-летний Армен Джигарханян вновь госпитализирован в больницу

Сегодня, 13 октября, СМИ сообщили о госпитализации 83-летнего Армена Джигарханяна. Знаменитый деятель искусства был доставлен в больницу прямо из театра. «Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — цитирует ТАСС Евгения Парфенова, адвоката известного актера и режиссера. Правозащитник отказался сообщить диагноз, сославшись на врачебную тайну.

Отмечается, что эта госпитализация стала для Джигарханяна пятой в текущем году. Парфенов отметил, что его подзащитный не сможет принять участие в судебном процессе по уголовному делу его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской: «Ранее нами неоднократно предоставлялись в суд документы о невозможности участия в процессе Армена Борисовича».

Напомним, против бывшей супруги Армена Джигарханяна возбуждено дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Как отмечает Lenta.ru, по версии следствия пианистка распространяла прессе информацию о личной жизни с именитым режиссером без его согласия.