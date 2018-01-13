Народный артист Армен Джигарханян, в прошлом году со скандалом расставшийся с молодой супругой, вновь попал в больницу.

СМИ сообщили, что актер и театральный режиссер Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в больницу им. Пирогова в Москве. Мужчине стало плохо во время репетиции одного из его спектаклей.

Как сообщает «Пятый канал», у Армена Борисовича возникли осложнения с сердцем — гипертонический криз.