82-летний Армен Джигарханян снова госпитализирован
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Народный артист Армен Джигарханян, в прошлом году со скандалом расставшийся с молодой супругой, вновь попал в больницу.
СМИ сообщили, что актер и театральный режиссер Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в больницу им. Пирогова в Москве. Мужчине стало плохо во время репетиции одного из его спектаклей.
Как сообщает «Пятый канал», у Армена Борисовича возникли осложнения с сердцем — гипертонический криз.
По некоторым данным, Джигарханян планировал встретиться с представителем бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако из-за ухудшения состояния здоровья актер не смог этого сделать.
Фото: Global Look Press, Facebook