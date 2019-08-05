81-летняя мама певицы Валерии восстанавливается после операции в Швейцарии

Сейчас Галина Перфилова чувствует себя хорошо, а Валерия с мужем Иосифом Пригожиным регулярно летают навещать ее. «Сейчас теща потихоньку адаптируется, операция была неизбежна. Реабилитация займет не один месяц, но мы настроены оптимистично», - рассказал изданию Иосиф Пригожин.

Из-за операции Валерия изменила гастрольный график: она только на день слетала в Баку на фестиваль «ЖАРА» и пропустила юбилей Игоря Крутого, который проходил в Турции. Валерия часто появляется с мамой на больших мероприятиях и выкладывает фото с ней в Instagram. Поклонники не раз отмечали, что понятно, от кого певица получила свою красоту.