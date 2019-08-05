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81-летняя мама певицы Валерии восстанавливается после операции в Швейцарии

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия с мамой Галиной Перфиловой

Фото: Instagram
Пожилой женщине заменили коленные суставы.

В Швейцарии маме певицы Валерии – 81-летней Галине Николаевне сделали операцию по замене коленных суставов. На это пришлось пойти из-за того, что в последнее время женщина не могла нормально ходить, сообщает «СтарХит». После того, как маму привезли из операционной, Валерия не отходила от нее.

Эволюция образов Валерии

Сейчас Галина Перфилова чувствует себя хорошо, а Валерия с мужем Иосифом Пригожиным регулярно летают навещать ее. «Сейчас теща потихоньку адаптируется, операция была неизбежна. Реабилитация займет не один месяц, но мы настроены оптимистично», - рассказал изданию Иосиф Пригожин.

Из-за операции Валерия изменила гастрольный график: она только на день слетала в Баку на фестиваль «ЖАРА» и пропустила юбилей Игоря Крутого, который проходил в Турции. Валерия часто появляется с мамой на больших мероприятиях и выкладывает фото с ней в Instagram. Поклонники не раз отмечали, что понятно, от кого певица получила свою красоту.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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