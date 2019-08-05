81-летняя мама певицы Валерии восстанавливается после операции в Швейцарии

В Швейцарии маме певицы Валерии – 81-летней Галине Николаевне сделали операцию по замене коленных суставов. На это пришлось пойти из-за того, что в последнее время женщина не могла нормально ходить, сообщает «СтарХит». После того, как маму привезли из операционной, Валерия не отходила от нее.
Сейчас Галина Перфилова чувствует себя хорошо, а Валерия с мужем Иосифом Пригожиным регулярно летают навещать ее. «Сейчас теща потихоньку адаптируется, операция была неизбежна. Реабилитация займет не один месяц, но мы настроены оптимистично», - рассказал изданию Иосиф Пригожин.
Из-за операции Валерия изменила гастрольный график: она только на день слетала в Баку на фестиваль «ЖАРА» и пропустила юбилей Игоря Крутого, который проходил в Турции. Валерия часто появляется с мамой на больших мероприятиях и выкладывает фото с ней в Instagram. Поклонники не раз отмечали, что понятно, от кого певица получила свою красоту.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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