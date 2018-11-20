80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего Бари Алибасова

Сегодня в Кутузовском отделе ЗАГСа города Москвы обменялись брачными клятвами легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Источником информации стало издание «Вечерняя Москва», позже заметка появилась в «Российской Газете» и ряде других СМИ.

«Во время церемонии молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами и уверенно поставили свои подписи в брачном листе», — цитируют они слова инсайдера.

Пока никто из звезд не комментировал эту информацию. Дочь Лидии Николааевны разместила в своем блоге пост с воспоминаниями из детства.