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80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего Бари Алибасова

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Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

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СМИ сообщили о тайной свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Сегодня в Кутузовском отделе ЗАГСа города Москвы обменялись брачными клятвами легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Источником информации стало издание «Вечерняя Москва», позже заметка появилась в «Российской Газете» и ряде других СМИ.

«Во время церемонии молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами и уверенно поставили свои подписи в брачном листе», — цитируют они слова инсайдера.

Пока никто из звезд не комментировал эту информацию. Дочь Лидии Николааевны разместила в своем блоге пост с воспоминаниями из детства.

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#марияшукшина Разбирая бумаги, наткнулась сегодня на пожелтевший уже от времени, надорванный в одном месте , листочек с машинописным текстом... от ПАПЫ... Хочу с вами им поделиться и посвятить моим двум детям- среднему сыну Макару и внуку Славику,- у которых сегодня и завтра дни рождения))) Итак: «АВТОБИОГРАФИЯ Я, Шукшина Мария Васильевна (Машенция), родилась 27мая 1967года. (12 ряд. № 1750/451). Но могли также перепутать, и возможно я совсем не Маша, а какая-нибудь Муся. (Привет родителям!). До двух недель я только беспомощно разводила руками и пускала пузыри, а сейчас пытаюсь выгнуться колесом через спину и визжу от восторга. Оставлять одну меня уже нельзя, потому что я в любую минуту могу сказать ‘’Агу!’’ - и сигануть из кроватки. Мои родители сейчас со мной пока поют, я им подпеваю. Потом я одна буду петь, они вдвоём плакать. (Три ха-ха!). Папа думает, что я буду большая драматическая актриса. (Комедия!). Мама зовёт меня ‘’пол-уха’’, папа ‘’полтора – уха’’. Когда-нибудь я им постараюсь припомнить это. Папа сочиняет про меня пошлые куплеты. Типа: На Машенцию села мушенция... Писатель! А недавно мы с папой обкакались. Смех! Мама задержалась в магазине, мы с этим классиком пошли домой. Он меня развернул… И тут я сделала ‘’ка- ка’’. Он схватился за голову и стал бегать по квартире. Я лежала и хохотала. Я спросила: «Папа,- ‘’ка-ка’’?» Он стал кричать: «Что я с тобой буду делать?!» Я прямо закатывалась… И сделала ещё ‘’пис- пис’’.» #деньрождения#праздник#папа#дети#праздник#семья#шукшин#дочка#любовь#счастье#мама #мирвсем

Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)

Стоит отметить, что это уже второй брак пары. Впервые об отношениях Федосеевой-Шукшиной и Алибасова стало известно в 1995-м году. Спустя три года они расстались, затем снова сошлись.

Первым мужем актрисы был киевский актер Вячеслав Воронин. Следующим — актер и режиссер Василий Шукшин. После его гибели артистка пыталась создать семью с другими мужчинами — оператором Михаилом Аграновичем, польским художником Мареком Межеeвским, но ближе всех стал именно Бари Алибасов.

Бари Каримович, в свою очередь, был женат пять раз. Лидия, по признанию мужчины, была единственной женщиной, кого ему пришлось завоевывать.

Фото: eastnews, globallookpress, instagram

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