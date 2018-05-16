80-летняя Эдита Пьеха случайно узнала о тяжелом недуге

Народная артистка СССР Эдита Пьеха полна сил и вовсю гастролирует по стране. Но в этом году здоровье певицы начало сдавать. В начале весны она попала в больницу с сильной простудой, а теперь — узнала о более серьезном заболевании.

«Никогда не думала, что у меня высокий сахар, а тут под старость лет узнала такое! Мой брат, который живет в Польше, рассказал мне, что и у мамы был высокий сахар, и у него... Но с этим можно жить, просто нужно соблюдать специальную диету», — рассказала Пьеха в интервью с «СтарХитом».

Врачи прописали артистке специальные таблетки, которые помогают держать под контролем этот показатель. Эдита Станиславовна научилась обращаться с глюкометром.

31 июля, в день своего рождения, Пьеха готовится дать традиционный концерт в Санкт-Петербурге.

Желаем здоровья любимице публики!

Фото: globallookpress