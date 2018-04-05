80-летняя Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии после экстренной госпитализации

В среду вечером стало известно, что еще в начале недели Эдита Пьеха попала в одну из клиник Санкт-Петербурга. Оказалось, у легендарной певицы бронхит. Она сама прокомментировала информацию в интервью РБК.
«Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо», — сказала Эдита Станиславовна.
Певица пояснила в другой беседе с журналистами, что это заболевание у нее хроническое. Как она считает, это связано с ее детством на севере Франции. Ближайшие концерты Эдиты Пьехи — в Челябинске и Екатеринбурге — пришлось отменить.
Фото: Global Look Press, Starface