80-летняя Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии после экстренной госпитализации

В среду вечером стало известно, что еще в начале недели Эдита Пьеха попала в одну из клиник Санкт-Петербурга. Оказалось, у легендарной певицы бронхит. Она сама прокомментировала информацию в интервью РБК.

«Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо», — сказала Эдита Станиславовна.