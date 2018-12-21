«8 счастливчиков»: наставники и зрители выбрали полуфиналистов седьмого сезона шоу «Голос»

Несколько минут назад закончился очередной выпуск шоу «Голос». Наставники и зрители выбрали полуфиналистов этого сезона. «Восемь счастливчиков», — назвал их Дмитрий Нагиев, хотя за каждой победой и за каждым поражением стояла огромная работа.
Первыми выступили участники команды Басты. В полуфинал вышли Шаэн Оганесян, продемонстрировавший зрителям пуэрториканские страсти (за его «Livin’ la Vida Loca» проголосовало большинство зрителей) и Андрей Поляков, сделавший ставку на ностальгию и задор советского спорта (его с песней Андрей Поляков. «Олимпиада-80» выбрал наставник). Дарья Шигина в латексном костюме, исполнившая песню «Медуза», покнула проект. «Я не готовила никакого слова, я думала, что пройду дальше», — прокомментировала она.
Вторыми выступали участники команды Ани Лорак. Наставница выбрала Уку Сувисте, который спел по-русски «Кеды», а Амирхан Умаев, поразивший всех оперным голосом в арии «Nessun dorma», победил по результатам зрительского голосования. София Легран, исполнившая песню «Я пою», покинула проект.
Среди участников команды Константина Меладзе с большим отрывом лидирует Петр Захаров с романсом «Две гитары». София Тарасова, исполнившая зажигательную песню «Ему не нужна американская жена», составит ему компанию в полуфинале. Неудачная песня Татьяны Шабановой «Малыш» не оставила ей шансов.
Однозначным лидером команды Сергея Шнурова стала Рушана Валиева с песней «Прыгну со скалы». Даниель Рустамов сыграл роль хризматичной суперзвезды с «Natural», что помогло ему пройти в полуфинал. Поддержка наставника, который спел «I Shot the Sheriff» дуэтом с Аннагазел Гокинаевой, не помогла певице — она покинула проект.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: кадры из эфира