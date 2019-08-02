8 месяцев спустя стало известно имя младшего сына Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова

Звезда сериала «Папины дочки» - 27-летняя Дарья Мельникова уже дважды мама. Старшему сыну, названному в честь отца Артуром уже три года. Младшему всего 8 месяцев. Актриса часто показывает фотографии малышей в Instagram, но только со спины, при этом имя младшего до сих пор не было известно.
В интервью изданию «МЕЛ» Дарья рассказала, что ее младшего ребенка зовут Марк. В статье актриса поделилась опытом родительства и рассказала о собственных лайф-хаках, упрощающих жизнь молодой мамы.
Дарья Мельникова ушла в полноценный декрет только со вторым малышом: не снимается в кино и не играет в театре. После появления на свет первого сына актриса вернулась к работе уже через три месяца. Теперь же ей хочется больше времени посвящать семье. В то же время она занимается множеством дел – ведет блог, помогает нуждающимся, но все это с детьми на руках.
Дарья любит заниматься домашними делами, но несложными. Она признается, что мытье сантехники, генеральные уборки и готовка сложных блюд – не для нее. Для этого она нанимает помощников и заказывает еду на дом. «Это намного лучше и честнее, чем каждый день выполнять нелюбимую работу и постоянно из-за этого раздражаться — на детей в том числе», - говорит Мельникова.
Няни в семье нет, но, когда родителям нужно отлучиться, на помощь приходят ситтеры. «Обычно это студенты — и девчонки, и ребята, — которые могут выручить и несколько часов посидеть с ребенком. Идея ситтерства мне симпатична тем, что этим, как правило, занимаются молодые ребята, которые легко и быстро схватывают все, что им говоришь, не навязывают свою точку зрения на воспитание детей, четко следуют рекомендациям», - рассказывает «МЕЛУ» Дарья. Большего ей не нужно: основным уходом за детьми Дарья занимается сама.
В семье Мельниковой и Смольянинова на маме лежит забота о детях, а на отце – их воспитание: «Материнское воспитание мальчиков может быть максимально мягким. А все, что касается так называемого пацанства, каких-то жизненных ориентиров, — это папина прерогатива».
Дарья рассказывает, что ей надоело постоянно отвечать неправдой на истерики ребенка, когда он просит что-то купить: «Денег нет». И актриса придумала новый способ: желания маленького Артура она записывает в блокнот, а когда появляется повод – день рождения или другой праздник – то покупает все из списка желаний. И теперь сын говорит не «купи», а «запиши».
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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