8 месяцев спустя стало известно имя младшего сына Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова

В интервью изданию «МЕЛ» Дарья рассказала, что ее младшего ребенка зовут Марк. В статье актриса поделилась опытом родительства и рассказала о собственных лайф-хаках, упрощающих жизнь молодой мамы.

Дарья Мельникова ушла в полноценный декрет только со вторым малышом: не снимается в кино и не играет в театре. После появления на свет первого сына актриса вернулась к работе уже через три месяца. Теперь же ей хочется больше времени посвящать семье. В то же время она занимается множеством дел – ведет блог, помогает нуждающимся, но все это с детьми на руках.

Дарья любит заниматься домашними делами, но несложными. Она признается, что мытье сантехники, генеральные уборки и готовка сложных блюд – не для нее. Для этого она нанимает помощников и заказывает еду на дом. «Это намного лучше и честнее, чем каждый день выполнять нелюбимую работу и постоянно из-за этого раздражаться — на детей в том числе», - говорит Мельникова.