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79-летнюю Веру Алентову забрали в больницу с подозрением на коронавирус

Россия бьет рекорды по количеству заболевших COVID-19. «Сводки с полей» появляются в новостях ежедневно. И среди заболевших оказываются имена известных людей. 28 июня телеграм-каналы крупных агентств сообщили о госпитализации звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой.
79-летнюю Веру Алентову забрали в больницу с подозрением на коронавирус

Актрису и супругу режиссера Владимира Меньшова Веру Алентову доставили в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус, сообщает «112». Так как звезда советского кино находится в зоне риска из-за возраста, ее передали в руки медикам.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Алентова

Фото: Anton Kavashkin/ Global Look press

Детали о состоянии здоровья актрисы станут известны позже.

Сегодня же, 28 июня, актриса Вера Сотникова призналась, что уже неделю находится в больнице, где лечится от ковида. Она призвала своих подписчиков не медлить с вакцинацией. Сама она планировала отправиться на прививку, но именно в этот день почувствовала первые признаки недомогания. Актриса призналась, что у нее ломило все тело, болела кожа, держалась высокая температура и был сильный кашель.

В этот же понедельник пришла печальная новость: из-за осложнений на фоне коронавируса на 77-м году жизни скончался основатель и лидер группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов.

Последние дни он провел в реанимации, где находился без сознания. Организм музыканта не справился с тяжелой болезнью, у него случился сердечный приступ.

Уже почти две недели поклонники следят за состоянием здоровья певицы МакSим, Марины Абросимовой. В середине июня она попала в больницу после того, как несколько дней провела дома с температурой под 40 градусов. Несколько тестов на ковид показали отрицательный результат. А когда ее все госпитализировали, поражение легких составляло уже 40%. За несколько дней поражение увеличилось почти вдвое. Медики приняли решение ввести Марину в медикаментозную кому, чтобы помочь организму побороть болезнь. МакSим «спит» уже 10 дней. И медики осторожны в прогнозах.

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Фото и видео: АГН Москва, Anton Kavashkin, Anatoly Lomokhov, Ekaterina Tsvetkova, Genrietta Peryan, Lev Sherstennikov/ Global Look press, кадры фильмов

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