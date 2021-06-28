79-летнюю Веру Алентову забрали в больницу с подозрением на коронавирус

В этот же понедельник пришла печальная новость: из-за осложнений на фоне коронавируса на 77-м году жизни скончался основатель и лидер группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов.

Последние дни он провел в реанимации, где находился без сознания. Организм музыканта не справился с тяжелой болезнью, у него случился сердечный приступ.