78-летняя Галина Польских срочно госпитализирована из-за проблем с сердцем

Звезда фильма «Дикая собака динго» Галина Польских была повторно госпитализирована в одну из столичных клиник с жалобами на сильную боль в сердце. Месяц назад народная артистка РСФСР уже побывала в больнице из-за приступа аллергии.

Другие подробности о состоянии Галины Александровны пока неизвестны.