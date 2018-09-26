78-летняя Галина Польских срочно госпитализирована из-за проблем с сердцем

Звезда фильма «Дикая собака динго» Галина Польских была повторно госпитализирована в одну из столичных клиник с жалобами на сильную боль в сердце. Месяц назад народная артистка РСФСР уже побывала в больнице из-за приступа аллергии.
Другие подробности о состоянии Галины Александровны пока неизвестны.
По словам источников Telegram-канала 112, в течение нескольких дней Польских будет проходить обследование. В то же время официально информация о госпитализации актрисы пока не подтверждена.
Фото: Nadezhda Markalova, Gennadii Usoev, Ekaterina Tsvetkova, Igor Gnevashev / Global Look Press