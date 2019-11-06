76-летнюю Катрин Денев экстренно госпитализировали в Париже

Издание не уточняет по какой причине актриса попала в парижскую клинику, неизвестно и название лечебного учреждения. Сейчас Денёв тщательно обследуют медики.

До того, как состояние здоровья актрисы ухудшилось, она снималась в фильме Эмманюэль Берко «При жизни» с Бенуа Мажимелем.

Напомним, что в августе стало известно, что 83-летний Ален Делон лечился в Швейцарии после перенесенного инсульта.