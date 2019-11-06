76-летнюю Катрин Денев экстренно госпитализировали в Париже
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Getty Images
Актрису доставили клинику в ночь на 6 ноября.
76-летняя звезда мирового кино Катрин Денёв попала в больницу в тяжелом состоянии, сообщает RT со ссылкой на газету Le Parisien.
Издание не уточняет по какой причине актриса попала в парижскую клинику, неизвестно и название лечебного учреждения. Сейчас Денёв тщательно обследуют медики.
До того, как состояние здоровья актрисы ухудшилось, она снималась в фильме Эмманюэль Берко «При жизни» с Бенуа Мажимелем.
Напомним, что в августе стало известно, что 83-летний Ален Делон лечился в Швейцарии после перенесенного инсульта.
Фото: Getty Images
Видео: CBS Sunday Morning
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!