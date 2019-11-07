76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
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Слайд, который
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Фото: Georg Wendt/dpa/Globallookpress
Родственники актрисы озвучили причину ее госпитализации.
Накануне, 6 ноября, из Парижа пришло тревожное известие — легендарная французская актриса Катрин Денев была экстренно госпитализирована. Позднее AFP со ссылкой на близких родственников кинозвезды сообщило, что она перенесла ишемический инсульт.
Ранее отмечалось, что высокая загруженность Денев на съемках фильма «При жизни» режиссера Эмманюэля Берко могла стать причиной ухудшения ее самочувствия.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube/CBS Sunday Morning
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