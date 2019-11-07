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76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

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Катрин Денев

Фото: Georg Wendt/dpa/Globallookpress

Родственники актрисы озвучили причину ее госпитализации.

Накануне, 6 ноября, из Парижа пришло тревожное известие — легендарная французская актриса Катрин Денев была экстренно госпитализирована. Позднее AFP со ссылкой на близких родственников кинозвезды сообщило, что она перенесла ишемический инсульт.

Ранее отмечалось, что высокая загруженность Денев на съемках фильма «При жизни» режиссера Эмманюэля Берко могла стать причиной ухудшения ее самочувствия.

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube/CBS Sunday Morning

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