76-летний Лев Лещенко опроверг слухи об экстренной госпитализации

Ряд СМИ со ссылкой на портал Dni.ru сообщил об экстренной госпитализации известного певца Льва Лещенко. Якобы артисту стало плохо прямо за кулисами концертного зала «Мир», где проходил финал Всероссийского конкурса «На Благо Мира».

В беседе с корреспондентом портала Ura.ru Лев Валерьянович сообщил, что лег в больницу на плановое обследование: «Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально».