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76-летний Лев Лещенко опроверг слухи об экстренной госпитализации

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Путин и Лев Лещенко

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По сообщениям СМИ, артиста экстренно госпитализировали прямо из концертного зала.

Ряд СМИ со ссылкой на портал Dni.ru сообщил об экстренной госпитализации известного певца Льва Лещенко. Якобы артисту стало плохо прямо за кулисами концертного зала «Мир», где проходил финал Всероссийского конкурса «На Благо Мира».

В беседе с корреспондентом портала Ura.ru Лев Валерьянович сообщил, что лег в больницу на плановое обследование: «Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально».

Редакция Passion.ru желает здоровья Льву Лещенко!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Kremlin Pool, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Видео: YouTube/Россия 1

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