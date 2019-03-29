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75-летний Юлий Гусман прокомментировал сообщения об операции на сердце

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Юлий Гусман

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Как сообщали российские СМИ, режиссер и телеведущий Юлий Соломонович Гусман попал в больницу.

Утром 29 марта в Telegram-канале Mash появилась новость, что известный режиссер, член жюри КВН и телеведущий Юлий Гусман был недавно госпитализирован в одну из московских клиник, где ему провели операцию на сердце — чистку сосудов. Однако позже сам Юлий Соломонович опроверг эти сообщения в комментарии агентству РБК.

«Какая операция? Нет, это недостоверная информация», — заявил он.

Несмотря на пожилой возраст, Гусман продолжает активно работать на телевидении. Также режиссер успевает трудиться над новыми проектами в кино и театре. А вот светские мероприятия он посещает с неохотой, предпочитая уделять все свободное время работе и семье — у него есть взрослая дочь Лола и двое маленьких внуков, 9-летний Макс и годовалая Надя.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Anna Salynskaya, Natalya Loginova / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Официальный канал КВН

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