75-летний Юлий Гусман прокомментировал сообщения об операции на сердце

Утром 29 марта в Telegram-канале Mash появилась новость, что известный режиссер, член жюри КВН и телеведущий Юлий Гусман был недавно госпитализирован в одну из московских клиник, где ему провели операцию на сердце — чистку сосудов. Однако позже сам Юлий Соломонович опроверг эти сообщения в комментарии агентству РБК.
«Какая операция? Нет, это недостоверная информация», — заявил он.
Несмотря на пожилой возраст, Гусман продолжает активно работать на телевидении. Также режиссер успевает трудиться над новыми проектами в кино и театре. А вот светские мероприятия он посещает с неохотой, предпочитая уделять все свободное время работе и семье — у него есть взрослая дочь Лола и двое маленьких внуков, 9-летний Макс и годовалая Надя.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Anna Salynskaya, Natalya Loginova / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Официальный канал КВН