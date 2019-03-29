75-летний Юлий Гусман прокомментировал сообщения об операции на сердце

Утром 29 марта в Telegram-канале Mash появилась новость, что известный режиссер, член жюри КВН и телеведущий Юлий Гусман был недавно госпитализирован в одну из московских клиник, где ему провели операцию на сердце — чистку сосудов. Однако позже сам Юлий Соломонович опроверг эти сообщения в комментарии агентству РБК.

«Какая операция? Нет, это недостоверная информация», — заявил он.