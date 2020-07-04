74-летний Геннадий Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем?
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Вечером пятницы, 3 июля, в СМИ появились тревожные сообщения о состоянии здоровья 74-летнего Геннадия Хазанова — якобы актер и художественный руководитель Московского государственного театра эстрады вызвал скорую из-за проблем с сердцем. Помощница мэтра заявляла журналистам, что ему оказывается экстренная помощь. Однако концертный директор артиста и позднее сам Хазанов опровергли эту информацию. «Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — цитировал ТАСС Геннадия Викторовича.
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Тем не менее, утром субботы, 4 июля, «Пятый канал» и ряд Telegram-каналов со ссылкой на свои источники сообщили, что артисту была повторно вызвана скорая помощь, и он госпитализирован в кардиологию с диагнозом «нестабильная стенокардия».
Геннадий Хазанов — народный артист РСФСР, актер театра и кино, телеведущий, а с 1997 года — руководитель Театра эстрады. Кроме того, Геннадия Викторовича часто приглашали на озвучивание мультфильмов — так, его голосом говорит самый известный советский анимированный попугай Кеша из трилогии «Возвращение блудного попугая».
Редакция Passion.ru внимательно следит за развитием ситуации и желает Геннадию Викторовичу Хазанову крепкого здоровья.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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