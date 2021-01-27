74-й Каннский фестиваль перенесли на июль
Фото: Global Look Press
74-й Каннский фестиваль перенесли из-за пандемии коронавируса. Предварительно, он пройдет не в мае, как планировалось, а в июле. Об этом сообщили организаторы в Twitter.
«Каннский международный кинофестиваль, изначально запланированный на 11–22 мая, пройдет со вторника 6 июля по субботу 17 июля 2021 года», — написали организаторы.
74e EDITION : REPORT DE DATES— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021
Initialement prévu du 11 au 22 mai, le Festival International du Film de Cannes aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021. #Cannes2021
Фестиваль переносится уже во второй раз, в 2020 году он так и не состоялся — в мае обострилась пандемия коронавируса. На этот раз организаторы пообещали, что в этом году Каннский фестиваль точно состоится.
Так, в дирекции Каннского фестиваля, еще осенью появилась информация о возможности переноса дат кинофорума в 2021 году. Это будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!