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74-й Каннский фестиваль перенесли на июль

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Звезды на Каннском фестивале

Фото: Global Look Press

Ранее фестиваль должен был состояться в мае, теперь его перенесли на июль.

74-й Каннский фестиваль перенесли из-за пандемии коронавируса. Предварительно, он пройдет не в мае, как планировалось, а в июле. Об этом сообщили организаторы в Twitter.

«Каннский международный кинофестиваль, изначально запланированный на 11–22 мая, пройдет со вторника 6 июля по субботу 17 июля 2021 года», — написали организаторы.

Фестиваль переносится уже во второй раз, в 2020 году он так и не состоялся — в мае обострилась пандемия коронавируса. На этот раз организаторы пообещали, что в этом году Каннский фестиваль точно состоится.

Так, в дирекции Каннского фестиваля, еще осенью появилась информация о возможности переноса дат кинофорума в 2021 году. Это будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

Фото: Global Look Press

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