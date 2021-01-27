74-й Каннский фестиваль перенесли на июль

74-й Каннский фестиваль перенесли из-за пандемии коронавируса. Предварительно, он пройдет не в мае, как планировалось, а в июле. Об этом сообщили организаторы в Twitter.

«Каннский международный кинофестиваль, изначально запланированный на 11–22 мая, пройдет со вторника 6 июля по субботу 17 июля 2021 года», — написали организаторы.