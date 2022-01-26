74 692 новых случая — это не предел: Россия приближается к пику заражений ковидом

На территории России также начал активно распространяться новый штамм. Однако, по мнению вирусолога Виктора Ларичева, наибольший рост заболеваний в стране, предположительно, будет зафиксирован в феврале.

«Судя по тому, как было в странах Европы и США, мы еще не на самом пике. Наверное, сейчас мы к нему приближаемся. Были прогнозы, что в феврале мы достигнем пика. Очевидно, что так и есть. Думаю, что пойдет на спад. В США уже 70 миллионов переболели, а еще есть и привитые. Скорее всего, это последний подъем», — сообщил специалист.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Ларичев отметил, что, вероятно, это будет последняя сильная волна заболеваний COVID-19.

При этом количество заболевших в России стремительно растет с каждым днем. За последние сутки по новым случаям установлен очередной антирекорд. За всю историю пандемии впервые было зарегистрировано 74 692 случая заражений. Из них наибольшее количество приходится на Москву — 19 856, на втором месте оказался Санкт-Петербург — 10 581, а на третьем — Московская область, где насчитывается 6709 новых случаев.