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74 692 новых случая — это не предел: Россия приближается к пику заражений ковидом

На данный момент во многих странах наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошлые сутки по всему миру было зарегистрировано более 3,5 миллиона новых случаев заражения. Специалисты объясняют данную тенденцию распространением нового африканского штамма «омикрон».
74 692 новых случая — это не предел: Россия приближается к пику заражений ковидом

На территории России также начал активно распространяться новый штамм. Однако, по мнению вирусолога Виктора Ларичева, наибольший рост заболеваний в стране, предположительно, будет зафиксирован в феврале.

«Судя по тому, как было в странах Европы и США, мы еще не на самом пике. Наверное, сейчас мы к нему приближаемся. Были прогнозы, что в феврале мы достигнем пика. Очевидно, что так и есть. Думаю, что пойдет на спад. В США уже 70 миллионов переболели, а еще есть и привитые. Скорее всего, это последний подъем», — сообщил специалист.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Ларичев отметил, что, вероятно, это будет последняя сильная волна заболеваний COVID-19.

При этом количество заболевших в России стремительно растет с каждым днем. За последние сутки по новым случаям установлен очередной антирекорд. За всю историю пандемии впервые было зарегистрировано 74 692 случая заражений. Из них наибольшее количество приходится на Москву — 19 856, на втором месте оказался Санкт-Петербург — 10 581, а на третьем — Московская область, где насчитывается 6709 новых случаев.

Фото: freepik.com

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