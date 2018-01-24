Политик и бизнесмен Герхард Шредер сделал предложение руки и сердца своей давней возлюбленной, 49-летней корейской переводчице Ким Со Ен, которое она приняла.

О своем решении вновь вступить в брак господин Шредер сообщил во время пресс-конференции в Сеуле. При этом мужчина еще не развелся с предыдущей женой Дорис Кепф, но подчеркнул, что причиной расставания с ней стал вовсе не его роман с переводчицей (хотя Дорис и утверждала обратное) — герр и фрау Шредеры уже давно не жили вместе.

«Наши с Ким родственники уже познакомились и согласовали все планы. Мы собираемся сыграть свадьбу осенью этого года. Точное место и время определим позже», — заявил политик.