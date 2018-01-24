73-летний экс-канцлер Герхард Шредер женится в пятый раз
Ким Со Ен и Герхард Шредер
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Политик и бизнесмен Герхард Шредер сделал предложение руки и сердца своей давней возлюбленной, 49-летней корейской переводчице Ким Со Ен, которое она приняла.
О своем решении вновь вступить в брак господин Шредер сообщил во время пресс-конференции в Сеуле. При этом мужчина еще не развелся с предыдущей женой Дорис Кепф, но подчеркнул, что причиной расставания с ней стал вовсе не его роман с переводчицей (хотя Дорис и утверждала обратное) — герр и фрау Шредеры уже давно не жили вместе.
«Наши с Ким родственники уже познакомились и согласовали все планы. Мы собираемся сыграть свадьбу осенью этого года. Точное место и время определим позже», — заявил политик.
Экс-канцлер Германии был женат четыре раза, однако у него нет собственных детей. Тем не менее 14 лет назад Герхард и Дорис Шредеры приняли в семью двух детей из приюта в Санкт-Петербурге Викторию и Грегора. Также мужчина воспитывал дочь Дорис от предыдущего брака, Клару.