72-летний отец Дэвида Бекхэма объявил о помолвке с возлюбленной-миллионершей

Отметим, что с матерью Дэвида Тэд Бекхэм прожил в браке 33 года и расстался в 2002 году. В своей автобиографической книге отец знаменитого футболиста рассказал, что причиной их развода с Сандрой Бекхэм стала свалившаяся на семью известность: «Весь ажиотаж, который был вокруг нас, все это внимание - это был не тот мир, к которому мы привыкли, и это было очень тяжело. Я думаю, мы просто не были к этому готовы. Хотя я не уверен, что к этому вообще можно как-то подготовиться».