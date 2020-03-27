72-летний отец Дэвида Бекхэма объявил о помолвке с возлюбленной-миллионершей
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Фото: Getty
Новостью о своей помолвке пара поделилась на странице Хилари Мередит в Twitter. «Хотя сейчас в мире происходят гораздо более важные вещи, мы рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких», — говорится в сообщении.
While there are far more important things going on in the world right now, some personal news to share...x pic.twitter.com/Kehi4w6Eni— Hilary Meredith (@HMhelpforforces) March 26, 2020
Отметим, что с матерью Дэвида Тэд Бекхэм прожил в браке 33 года и расстался в 2002 году. В своей автобиографической книге отец знаменитого футболиста рассказал, что причиной их развода с Сандрой Бекхэм стала свалившаяся на семью известность: «Весь ажиотаж, который был вокруг нас, все это внимание - это был не тот мир, к которому мы привыкли, и это было очень тяжело. Я думаю, мы просто не были к этому готовы. Хотя я не уверен, что к этому вообще можно как-то подготовиться».
Фото: globallookpress, eastnews, getty, twitter, instagram
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