72-летний актер Юрий Кузнецов экстренно прооперирован

Утром 17 июля стало известно, что заслуженный артист России Юрий Кузнецов госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга. По информации «Пятого канала», актер, знакомый зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей», перенес операцию на сердце.
Юрий Кузнецов и Алексей Нилов в шоу "Вечерний Ургант"
В настоящее время состояние актера стабилизировано, а впереди его ждет курс реабилитации.
Редакция Passion.ru желает Юрию Александровичу скорейшего выздоровления!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube/Вечерний Ургант
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