72-летний актер Юрий Кузнецов экстренно прооперирован

Утром 17 июля стало известно, что заслуженный артист России Юрий Кузнецов госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга. По информации «Пятого канала», актер, знакомый зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей», перенес операцию на сердце.