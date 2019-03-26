70-летняя вдова Николая Караченцова Людмила Поргина госпитализирована после сложного перелома руки

Еще на прошлой неделе Людмила Андреевна Поргина была госпитализирована, но известно об этом стало только сегодня, 26 марта. Вдова Николая Караченцова (ушедшего из жизни в прошлом году) неудачно упала во время пребывания на даче и сломала руку. Об инциденте она рассказала сама в интервью агентству ФАН.
«Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию. В четверг сделали. Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома», — сообщила Людмила Андреевна.
Она также поделилась своими планами на ближайшее будущее: у Поргиной назначена встреча со скульпторами, которые должны были набросать эскизы памятника Николаю Караченцову. Кроме того, сейчас актриса вместе с семьей собирает весь архив Николая Петровича — диски, фотографии, фильмы. Также Людмиле Андреевне уже поступило предложение о написании мемуаров. «Но я пока не могу собраться, — пояснила актриса. — Пока еще слишком больно. Потом будет видно».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomohov / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Москва 24, Россия 24