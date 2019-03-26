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70-летняя вдова Николая Караченцова Людмила Поргина госпитализирована после сложного перелома руки

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Людмила Поргина и Николай Караченцов

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Журналисты выяснили, что актриса уже почти неделю лежит в одной из московских клиник.

Еще на прошлой неделе Людмила Андреевна Поргина была госпитализирована, но известно об этом стало только сегодня, 26 марта. Вдова Николая Караченцова (ушедшего из жизни в прошлом году) неудачно упала во время пребывания на даче и сломала руку. Об инциденте она рассказала сама в интервью агентству ФАН.

«Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию. В четверг сделали. Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома», — сообщила Людмила Андреевна.

Она также поделилась своими планами на ближайшее будущее: у Поргиной назначена встреча со скульпторами, которые должны были набросать эскизы памятника Николаю Караченцову. Кроме того, сейчас актриса вместе с семьей собирает весь архив Николая Петровича — диски, фотографии, фильмы. Также Людмиле Андреевне уже поступило предложение о написании мемуаров. «Но я пока не могу собраться, — пояснила актриса. — Пока еще слишком больно. Потом будет видно».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomohov / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Москва 24, Россия 24

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