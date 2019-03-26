70-летняя вдова Николая Караченцова Людмила Поргина госпитализирована после сложного перелома руки

Еще на прошлой неделе Людмила Андреевна Поргина была госпитализирована, но известно об этом стало только сегодня, 26 марта. Вдова Николая Караченцова (ушедшего из жизни в прошлом году) неудачно упала во время пребывания на даче и сломала руку. Об инциденте она рассказала сама в интервью агентству ФАН.

«Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию. В четверг сделали. Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома», — сообщила Людмила Андреевна.