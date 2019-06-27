70-летняя Ивана Трамп о расставании с 47-летним мужем: «Теперь у меня есть возможность делать что я хочу и с кем я хочу»

70-летняя Ивана Трамп сообщила Page Six о расставании с 47-летним итальянским актером Россано Рубиконди.
«Теперь я снова свободная женщина. У меня есть возможность делать что я хочу и с кем я хочу, и вести тот образ жизни, который мне хочется», — цитирует издание.
Причиной она назвала несовпадение графиков (Трамп проводит свое время в Нью-Йорке, Майами и Сен-Тропе, а Рубиконди — связан работой с Италией): «Отношения на расстоянии невозможны. Мы расстались друзьями».
Фото: Globallookpress
Жизнь пары нельзя было назвать скучной. На свадьбу, которая состоялась в 2008 году в Мар-а-Лаго, Ивана и Россано потратили 3 миллиона долларов. В 2009 они разошлись, но через несколько лет снова решили жить вместе.
Помимо Дональда Трампа и Россано Рубиконди, статус супруга Иваны носили риелтор Альфред Уинклмайр и бизнесмен Риккардо Маццукелли. Больше эта роскошная женщина выходить замуж не планирует.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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