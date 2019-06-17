70-летняя Алла Пугачева обустраивает семейный склеп на Кузьминском кладбище

В наше время о многом приходится думать наперед. В минувшие выходные в эфир вышел выпуск шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ, в котором обсуждались далеко идущие планы знаменитостей. Так, о своей памяти заранее позаботились Иосиф Кобзон, Тамара Семина, Рома Жуков, Шура и другие знаменитости.

Журналисты разузнали: Алла Пугачева тоже владеет участком на кладбище, более того — строит там фамильный склеп. Дизайнер предложил оформить его таким же гербом или вензелем как на фасаде особняка в деревне Грязь, в котором проживает Примадонна.