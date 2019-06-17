70-летняя Алла Пугачева обустраивает семейный склеп на Кузьминском кладбище

В наше время о многом приходится думать наперед. В минувшие выходные в эфир вышел выпуск шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ, в котором обсуждались далеко идущие планы знаменитостей. Так, о своей памяти заранее позаботились Иосиф Кобзон, Тамара Семина, Рома Жуков, Шура и другие знаменитости.
Журналисты разузнали: Алла Пугачева тоже владеет участком на кладбище, более того — строит там фамильный склеп. Дизайнер предложил оформить его таким же гербом или вензелем как на фасаде особняка в деревне Грязь, в котором проживает Примадонна.
Участок земли, который расположен на Кузьминском кладбище, находится рядом с могилой брата певицы, с которым Алла Борисовна была неразлучна в детстве.
Дизайн замка, в котором живут Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, долгое время не давал покоя журналистам. Папарацци пытались сфотографировать его издалека, снимки публиковались в прессе. В последнее время глава семейства все чаще показывает свои владения у себя в блоге.
«Особенно удались две аэрофотосъемки в 2010-ом году, сделанные фоторепортёром Кудрявовым, который в додроновую эпоху отважно кружил над замком на мотодельтаплане и запечатлел чудесной красоты виды деревни Грязь и окрестностей. Можете полистать несколько фото из этого архива, на них, мне кажется, чувствуется, почему я влюбился в эти места и построил тут дом», — рассказывал в блоге Максим.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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