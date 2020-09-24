7-летняя девочка выступила против властей, умоляя их не сносить качели возле дома

Совет запретил играть на качелях, что побудило семилетнюю девочку написать искреннее письмо, умоляющее их передумать.

По словам Одетты, она и ее четырехлетняя сестра Сигрид «очень разочарованы». Девочка сообщила, что городские власти хотели снести качели на дереве, трапеции и веревку для лазания.

«Мне очень нравятся мои качели, и каждый раз, когда я иду по этой улице, я вижу свои качели и думаю: «Да, я почти дома», - сказала она. В воем послании Одетт уточнила, что качели приносят радость ее друзьям. Она также напомнила, что от них никто не пострадал.

Исполняющий обязанности исполнительного директора совета Клифф Фрюинг, комментируя ситуацию, объяснил, что во время пандемии COVID-19 родителям была предоставлена свобода действий.

«Во время коронавируса, когда городские игровые площадки были закрыты, семьям была предоставлена некоторая гибкость, и уведомления об удалении игрового оборудования не выдавались», - сказал Фрюинг.

Мэр города Пенни Тейлор также вмешался в ситуацию. По его словам, Субиако взял на себя обязательство пересмотреть местные законы и правила в отношении оборудования для несовершеннолетних, «чтобы в игру вернулся здравый смысл».