69-летняя Нелли Кобзон госпитализирована с коронавирусом

Отметим, что родные и близкие Нелли Михайловны не знают, где она могла подхватить COVID-19, поскольку вдова артиста не выходила из дома и соблюдала все меры предосторожности. На сегодняшний день в России зафиксировано 584680 заболевших, 7728 из которых выявлено за последние сутки. При этом 339711 человек выздоровели, а 8111 — скончались. На днях президент России Владимир Путин провел совещание с медицинскими работниками, в ходе которого отметил, что регионам во время борьбы с пандемией необходимо равняться на Москву: «Нам нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах. Мы имеем в виду опыт Москвы и исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время. В Москве серьезно на спад все идет, а в некоторых регионах еще сохраняется в достаточно острой фазе».