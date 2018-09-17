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69-летний Гир и его 35-летняя жена подтвердили слухи о беременности и получили благословение Далай-ламы

Серый слайд, который
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Алехандра и Ричард Гир с Далай-ламой

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Известный актер скоро станет отцом во второй раз.

Новая супруга Ричарда Гира Алехандра Силва младше его почти вдвое, но это не мешает влюбленным жить счастливо и наслаждаться своими отношениями. Не так давно в СМИ появилась информация о беременности женщины, и на днях Алехандра решила подтвердить ее, показав милое фото с мужем и Далай-ламой.

«Очень особенный момент. Получаем благословение для нашего драгоценного будущего. Мы не могли объявить об этом прежде, чем поделились новостью c его святейшеством Далай-ламой», — призналась жена Гира в своем Instagram.

Этот малыш станет уже вторым и для Ричарда, и для Алехандры — у обоих в предыдущих отношениях родилось по сыну. До встречи с испанкой Гир был еще и дважды женат: на супермодели Синди Кроуфорд и актрисе Кэри Лоуэлл.

Фото и видео: Instagram

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