69-летний Гир и его 35-летняя жена подтвердили слухи о беременности и получили благословение Далай-ламы

Новая супруга Ричарда Гира Алехандра Силва младше его почти вдвое, но это не мешает влюбленным жить счастливо и наслаждаться своими отношениями. Не так давно в СМИ появилась информация о беременности женщины, и на днях Алехандра решила подтвердить ее, показав милое фото с мужем и Далай-ламой.

«Очень особенный момент. Получаем благословение для нашего драгоценного будущего. Мы не могли объявить об этом прежде, чем поделились новостью c его святейшеством Далай-ламой», — призналась жена Гира в своем Instagram.