68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз

Не так давно голливудский актер Ричард Гир женился в третий раз на испанской правозащитнице Алехандре Силве. Влюбленные устроили две свадьбы: одну сразу после оформления отношений в апреле этого года, а вторую — через месяц, для родных и близких.
А на днях выяснилось, что скоро в семье Гира грядет пополнение — его супруга ждет ребенка. Об этом сообщил американский телеканал ABC. Для обоих это будет уже не первенец: и у Ричарда, и у Алехандры есть сыновья от предыдущих браков.
Напомним, предыдущими женами Ричарда Гира были супермодель Синди Кроуфорд и актриса Кэри Лоуэлл. Для Сильвы брак стал вторым. Ее предыдущим избранником был сын американского миллионера Роберт Фридланд.
Фото: Gabriel Maseda, Oscar Gonzalez, Kika Press, MediaPunch/face to face, Jack Abuin, Evandro Inetti, Joe White, Panoramic / Global Look Press, East News
Видео: Youtube.com / HD Трейлеры