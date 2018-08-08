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68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз

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я выбрал вместо рекламы.
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Стало известно, что 35-летняя супруга Ричарда Гира Алехандра Силва ждет ребенка.

Не так давно голливудский актер Ричард Гир женился в третий раз на испанской правозащитнице Алехандре Силве. Влюбленные устроили две свадьбы: одну сразу после оформления отношений в апреле этого года, а вторую — через месяц, для родных и близких.

А на днях выяснилось, что скоро в семье Гира грядет пополнение — его супруга ждет ребенка. Об этом сообщил американский телеканал ABC. Для обоих это будет уже не первенец: и у Ричарда, и у Алехандры есть сыновья от предыдущих браков.

Напомним, предыдущими женами Ричарда Гира были супермодель Синди Кроуфорд и актриса Кэри Лоуэлл. Для Сильвы брак стал вторым. Ее предыдущим избранником был сын американского миллионера Роберт Фридланд.

Фото: Gabriel Maseda, Oscar Gonzalez, Kika Press, MediaPunch/face to face, Jack Abuin, Evandro Inetti, Joe White, Panoramic / Global Look Press, East News

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры

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