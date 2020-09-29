67-летний Юрий Башмет попал в больницу с коронавирусом

67-летний Юрий Башмет с супругой Натальей оказались в 52-й больнице Москвы, куда они попали с коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash. Состояние виртуоза средней тяжести, его мучает одышка.

Музыканта с супругой забрали из их дома, на Николиной горе. Теперь под угрозой срыва оказались октябрьские концерты Юрия Башмета. Весной маэстро с Русским концертным агентством открыл программу помощи музыкантам, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса.

В последние недели COVID-19 вновь набирает обороты, количество заболевших растет день ото дня, особенно в Московском регионе. 29 сентября стало известно, что указом Сергея Собянина всех московских школьников отправляют с 5 октября на двухнедельные каникулы.