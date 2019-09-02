67-летний Александр Розенбаум попал в реанимацию после операции

Какую именно операцию провели артисту, пока неизвестно. Но после нее он оказался в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Время восстановление после хирургического вмешательства, которое длилось несколько часов, будет зависеть от сил организма, отмечают медики.

В 2018 году появилась информация, что у Розенбаума обнаружили онкологию, сообщает «СтарХит». Эту новость, по словам издания рассказал страдающий от рака Иосиф Кобзон.

Александр Розенбаум эти сведения отрицал: «Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. Ни о какой онкологии и речи быть не может».