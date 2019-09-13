66-летняя Вероника Кастро объявила о завершении актерской карьеры

Новость актриса сообщила на своей странице в Instagram. В заявлении Вероника Кастро не назвала причины решения, но отметила, что устала от издевательств и агрессии, не пояснив, что значат ее слова.

«Я прощаюсь с тем, что так любила, со своей профессией, которой отдала 53 года. Спасибо за все, но я измотана и уже много лет хочу покоя», - написала 66-летняя Вероника.