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66-летняя Вероника Кастро объявила о завершении актерской карьеры

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вероника Кастро

Фото: Instagram

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» не назвала причины своего решения.

Мексиканская актриса Вероника Кастро, известная россиянам по сериалам «Богатые тоже плачут», «Дикая Роза» и другим, объявила, что завершает актерскую карьеру.

Вероника Кастро в России на шоу «Минута славы»

Новость актриса сообщила на своей странице в Instagram. В заявлении Вероника Кастро не назвала причины решения, но отметила, что устала от издевательств и агрессии, не пояснив, что значат ее слова.

«Я прощаюсь с тем, что так любила, со своей профессией, которой отдала 53 года. Спасибо за все, но я измотана и уже много лет хочу покоя», - написала 66-летняя Вероника.

Вероника Кастро снялась в более чем 50 фильмах и выпустила около двух десятков музыкальных альбомов.

Больше о Веронике Кастро на нашем сайте вы можете прочитать здесь.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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