66-летний Валерий Гаркалин опроверг слухи о своей госпитализации: «Это ложь и кошмар»

Утром субботы, 25 июля, в СМИ появились тревожные новости о состоянии здоровья Валерия Гаркалина. Как сообщает РЕН ТВ, актер госпитализирован в одну из московских клиник с ушибом головы и резаными ранами лица. По одной из версий, причиной травм стало неудачное падение Гаркалина.

В разговоре с ТАСС 66-летний Валерий Гаркалин опроверг слухи о своей госпитализации: «Это все ложь и кошмар. Я жив, здоров и счастлив».

Напомним, Валерий Гаркалин — известный советский и российский актер, театральный педагог. На счету артиста более восьмидесяти фильмов и сериалов, а наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Остановка по требованию». В 2008 году Валерий Гаркалин был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации.