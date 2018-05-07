64-летняя звезда сериала «Сваты» пожаловалась в полицию на угрозы фаната

Напомним, Татьяна Кравченко играет в «Сватах» на протяжении уже десяти лет. За это время она очень полюбила и коллег, и всю съемочную группу. О своей героине Валентине Петровне Будько Татьяна отзывалась с большим уважением: «В сериале «Сваты» я играла мамин характер. Но когда мама узнала об этом, немножко расстроилась. Говорила мне: «Ну что это? Я же не деревенская женщина!» Я не понимала, при чем здесь деревенская женщина? Я показала ее натуру — взрывную и вспыльчивую! Вот этот темперамент, которому многие женщины позавидовали бы, я и имела в виду».

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / CTVBY