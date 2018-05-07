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64-летняя звезда сериала «Сваты» пожаловалась в полицию на угрозы фаната

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я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Кравченко

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Татьяна Кравченко написала заявление в полицию, когда постоянные сообщения от настойчивого поклонника стали ей досаждать.

Уже две недели актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в сериале «Сваты», не может справиться с потоком странных сообщений от мужчины, представившегося ее верным поклонником. Сначала он признавался Татьяне в любви, затем начал угрожать, а теперь еще и вымогает деньги.

В итоге актриса решила обратиться в полицию. «Скажу лишь одно: возможно, будет суд», — заявила Кравченко в интервью журналу StarHit.

Напомним, Татьяна Кравченко играет в «Сватах» на протяжении уже десяти лет. За это время она очень полюбила и коллег, и всю съемочную группу. О своей героине Валентине Петровне Будько Татьяна отзывалась с большим уважением: «В сериале «Сваты» я играла мамин характер. Но когда мама узнала об этом, немножко расстроилась. Говорила мне: «Ну что это? Я же не деревенская женщина!» Я не понимала, при чем здесь деревенская женщина? Я показала ее натуру — взрывную и вспыльчивую! Вот этот темперамент, которому многие женщины позавидовали бы, я и имела в виду».

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / CTVBY

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