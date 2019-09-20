64-летний Крис Нот станет отцом во второй раз

Актер Крис Нот, получивший наибольшую известность после выхода фильма «Секс в большом городе», скоро станет отцом во второй раз. Об этом 64-летний артист рассказал в Instagram.
Нот опубликовал фото 37-летней жены Тары Уилсон с округлившимся животом и подписал снимок: «У Ориона скоро появится брат, а я пойду приведу свой зад в порядок».
Фото: Instagram
Первой со скорым прибавлением в семье Норта поздравила его партнерша по сериалу Сара Джессика Паркер: «О мой бог! Я так рада за вас обоих», - написала она.
Крис Нот познакомился с будущей супругой в 2004 году, когда она работала официанткой в его ресторане. После того, как у них завязался роман, Нот помог любимой начать карьеру в кино. Тара сыграла в пяти картинах. Их первенец Орион родился в 2008 году, но поженились Крис и Тара только в 2012 году.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, East News
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