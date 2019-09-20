64-летний Крис Нот станет отцом во второй раз

Первой со скорым прибавлением в семье Норта поздравила его партнерша по сериалу Сара Джессика Паркер: «О мой бог! Я так рада за вас обоих», - написала она.

Крис Нот познакомился с будущей супругой в 2004 году, когда она работала официанткой в его ресторане. После того, как у них завязался роман, Нот помог любимой начать карьеру в кино. Тара сыграла в пяти картинах. Их первенец Орион родился в 2008 году, но поженились Крис и Тара только в 2012 году.