logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

63-летний Крис Кельми умер в своем доме в Подмосковье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Крис Кельми, архивное фото

Arrows-left
Arrows-right
Reload
СМИ сообщили о смерти автора хитов «Ночное рандеву», «Усталое такси» и «Замыкая круг».

Во вторник, 1 января, в своем подмосковном доме скончался автор хитов «Ночное рандеву», «Замыкая круг» и «Усталое такси» Крис Кельми, передают российские СМИ со ссылкой на публикацию в журнале «СтарХит». В Наро-Фоминском морге эту информацию подтвердили, сообщает «РИА Новости».

Подробности смерти 63-летнего артиста пока не сообщаются. 30 декабря его навестила бывшая жена Людмила, больше мужчина ни с кем на связь не выходил.

«Факт смерти есть с огромной долей вероятности», — предположил брат и директор музыканта Евгений Суслин, который не смог ни подтвердить, ни опровергнуть новость, так как находится в отъезде. Он сообщил прессе, что его подопечный в последнее время плохо себя чувствовал и вел затворнический образ жизни.

Некоторое время назад Крис проходил реабилитацию по инициативе Даны Борисовой.

Полтора месяца назад скончался друг музыканта Евгений Осин, что очень огорчило одинокого мужчину.

Приносим соболезнования семье и знакомым артиста.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото: Pravda Komsomolskaya / Evguenii Matveev / Viktor Chernov / Anatoly Lomohov / globallookpress, instagram; видео: instagram, youtube

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алые сапоги-чулки и серебристое платье-халат: новогодний наряд Екатерины Климовой понравился ее подписчицам
Татьяна Брухунова о Евгении Петросяне: «Я не мыслю без него своей жизни»
«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову
«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика
«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету