63-летний Крис Кельми умер в своем доме в Подмосковье

Во вторник, 1 января, в своем подмосковном доме скончался автор хитов «Ночное рандеву», «Замыкая круг» и «Усталое такси» Крис Кельми, передают российские СМИ со ссылкой на публикацию в журнале «СтарХит». В Наро-Фоминском морге эту информацию подтвердили, сообщает «РИА Новости».

Подробности смерти 63-летнего артиста пока не сообщаются. 30 декабря его навестила бывшая жена Людмила, больше мужчина ни с кем на связь не выходил.

«Факт смерти есть с огромной долей вероятности», — предположил брат и директор музыканта Евгений Суслин, который не смог ни подтвердить, ни опровергнуть новость, так как находится в отъезде. Он сообщил прессе, что его подопечный в последнее время плохо себя чувствовал и вел затворнический образ жизни.

Некоторое время назад Крис проходил реабилитацию по инициативе Даны Борисовой.