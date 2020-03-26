63-летний Борис Акунин борется с коронавирусом
Писатель Борис Акунин попросил поклонников не паниковать и не беспокоиться за его здоровье.
В списке заразившизся коронавирусом знаменитостей пополнение. Любимый миллионами писатель Борис Акунин сообщил, что болен «модной болезнью».
«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — написал он в своем блоге.
Редакция Passion.ru желает здоровья Борису!
Фото: Globallookpress
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