63-летний Борис Акунин борется с коронавирусом

В списке заразившизся коронавирусом знаменитостей пополнение. Любимый миллионами писатель Борис Акунин сообщил, что болен «модной болезнью».

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — написал он в своем блоге.

Редакция Passion.ru желает здоровья Борису!