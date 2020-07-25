62-летняя Елена Кондулайнен госпитализирована с инсультом?
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
62-летняя актриса Елена Кондулайнен попала в больницу с диагнозом «инсульт», — сообщают СМИ. «Московский комсомолец» уточняет, что кинозвезда почувствовала себя плохо вечером пятницы, 24 июля — у нее заболела голова и появились нарушения речи. Официант ресторана, в котором в тот момент находилась Елена Кондулайнен, вызвал бригаду скорой помощи. Медики настояли на необходимости госпитализации, и, как сообщает РЕН-ТВ, актриса с диагностированным острым нарушением мозгового кровообращения попала в реанимацию ГКБ им. Боткина. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
Напомним, Елена Кондулайнен — актриса театра и кино, певица. В 2002 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации. В фильмографии Кондулайнен более тридцати ролей, а в 1990 году после выхода на экраны фильма «Сто дней до приказа» за ней прочно закрепилось звание «секс-символа СССР».
Редакция Passion.ru желает Елене Кондулайнен скорейшего выздоровления!
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube
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