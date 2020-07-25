62-летняя Елена Кондулайнен госпитализирована с инсультом?

62-летняя актриса Елена Кондулайнен попала в больницу с диагнозом «инсульт», — сообщают СМИ. «Московский комсомолец» уточняет, что кинозвезда почувствовала себя плохо вечером пятницы, 24 июля — у нее заболела голова и появились нарушения речи. Официант ресторана, в котором в тот момент находилась Елена Кондулайнен, вызвал бригаду скорой помощи. Медики настояли на необходимости госпитализации, и, как сообщает РЕН-ТВ, актриса с диагностированным острым нарушением мозгового кровообращения попала в реанимацию ГКБ им. Боткина. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.