60-летний Дмитрий Дибров выписался из больницы
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
Шоумен Дмитрий Дибров готов вернуться на работу уже 28 февраля.
В четверг, 27 февраля, СМИ сообщили: Дмитрия Диброва выписали из больницы после перенесенного микроинсульта, а уже 28 февраля телеведущий собирается вернуться на работу.
«Чувствую себя хорошо. Все отлично. Уже дома», — цитирует ТАСС.
В больнице Дибров провел 10 дней. Его экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь» с мероприятия, посвященного премьере фильма «На Луне» Егора Михалкова-Кончаловского.
Фото и видео: instagram
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