60-летний Дмитрий Дибров выписался из больницы

В четверг, 27 февраля, СМИ сообщили: Дмитрия Диброва выписали из больницы после перенесенного микроинсульта, а уже 28 февраля телеведущий собирается вернуться на работу.

«Чувствую себя хорошо. Все отлично. Уже дома», — цитирует ТАСС.

В больнице Дибров провел 10 дней. Его экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь» с мероприятия, посвященного премьере фильма «На Луне» Егора Михалкова-Кончаловского.