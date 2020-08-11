60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом: «День рождения проведу на карантине»
Фото: AdMedia/Globallookpress
Пандемия коронавируса не сбавляет обороты. Известный испанский актер Антонио Бандерас в день своего 60-летия, 10 августа, сообщил поклонникам о положительном тесте на COVID-19. «Я хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден отпраздновать свой 60-й день рождения на карантине из-за положительного теста на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, однако присутствует небольшая усталость. Я уверен, что скоро поправлюсь, следуя всем советам медиков. Я воспользуюсь самоизоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы», – написал актер в Twitter.
Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020
Напомним, на счету Антонио Бандераса более семидесяти ролей в кино, среди самых известных фильмов с его участием «Маска Зорро», «Легенда Зорро»,«13-й воин». Бандерас — один из любимых актеров знаменитого режиссера Педро Альмодовара, в его фильмографии шесть работ в картинах испанского мэтра.
По данным на 11 августа, в мире зафиксировано более 20 миллионов случаев заболевания коронавирусом. В России 892 654 выявлено случаев заболевания.
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!