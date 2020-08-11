60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом: «День рождения проведу на карантине»

Напомним, на счету Антонио Бандераса более семидесяти ролей в кино, среди самых известных фильмов с его участием «Маска Зорро», «Легенда Зорро»,«13-й воин». Бандерас — один из любимых актеров знаменитого режиссера Педро Альмодовара, в его фильмографии шесть работ в картинах испанского мэтра.

По данным на 11 августа, в мире зафиксировано более 20 миллионов случаев заболевания коронавирусом. В России 892 654 выявлено случаев заболевания.