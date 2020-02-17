В понедельник, 17 февраля, телеведущий Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован. «Скорая» приехала в кинотеатр «Октябрь», где проходила премьера фильма Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне». Свидетели происшествия говорили кто о сердечном приступе, кто — о приступе эпилепсии.«Ничего серьезного не произошло», — успокоил шоумен корреспондента РИА «Новости», уточнив что находится в Боткинской больнице. «Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми. Доктора все проверили: и МРТ, и кардиограмму. Нет, все в порядке. Просто старость называется», — уточнил он.31-летняя супруга шоумена Полина поддерживает его в больнице. «Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть», — написала она в блоге.Редакция Passion.ru желает здоровья Дмитрию! Фото: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!