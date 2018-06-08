logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

59-летняя Мадонна выходит замуж за молодого манекенщика

Мадонна сообщила о скором замужестве.

59-летняя Мадонна выходит замуж! Об этом она сообщила в своем блоге. «Я буду невестой 💍💍💍 Замужем. За великолепием», — написала она под фотографией в образе невесты.

Не все поклонники поверили в серьезность этого сообщения, сочтя его пиар-ходом и рекламой очередного сингла. Но на всякий случай поздравили звезду.

Ради 32-летнего возлюбленного, португальского манекенщика Кевина Сампайо, Мадонна отправилась в Лиссабон, передают СМИ. По удачному стечению обстоятельств, в столице Португалии находится тренировочная база юниорской футбольной команды «Бенфика», за которую играет ее сын. Для себя и четверых усыновленных детей певица купила там особняк, который обошелся ей в 6 миллионов евро.

Неужели легенда поп-музыки действительно свяжет себя узами брака в третий раз? Как считаете?

Фото: globallookpress, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...