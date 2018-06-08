59-летняя Мадонна выходит замуж за молодого манекенщика

Не все поклонники поверили в серьезность этого сообщения, сочтя его пиар-ходом и рекламой очередного сингла. Но на всякий случай поздравили звезду.

Ради 32-летнего возлюбленного, португальского манекенщика Кевина Сампайо, Мадонна отправилась в Лиссабон, передают СМИ. По удачному стечению обстоятельств, в столице Португалии находится тренировочная база юниорской футбольной команды «Бенфика», за которую играет ее сын. Для себя и четверых усыновленных детей певица купила там особняк, который обошелся ей в 6 миллионов евро.

Неужели легенда поп-музыки действительно свяжет себя узами брака в третий раз? Как считаете?

Фото: globallookpress, instagram