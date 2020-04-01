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59-летний обладатель «Грэмми» Уоллес Рони умер от осложнений после коронавируса

Стало известно еще об одной «звездной» жертве COVID-19.

В среду, 1 апреля, стало известно о смерти удостоенного премии «Грэмми» американского джазового исполнителя Уоллеса Рони. Мужчина умер накануне от вызванных коронавирусом осложнений, пишут CNN и The Guardian.

Музыкант был доставлен в медицинский центр Университета Святого Иосифа в Патерсоне, штат Нью-Джерси, на прошлой неделе. После взятия проб ему был поставлен диагноз «коронавирус». Сообщается, что 59-летний мужчина скончался от осложнений, спровоцированных вирусом.

Мировую известность Уоллес Рони приобрел благодаря удостоенному в 1994 году премии «Грэмми» альбому «A Tribute To Miles». В 1997 музыкант был снова номинирован на премию, но она досталась его коллеге.

Редакция Passion.ru выражает соболезнования поклонникам артиста.

Фото: Robertus Pudyanto/globallookpress

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