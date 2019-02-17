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57-летний Тимур Бекмамбетов подтвердил роман с 28-летней помощницей президента Татарстана

Тимур Бекмамбетов опубликовал совместное фото с возлюбленной.

Несколько дней назад в блоге российского режиссера Тимура Бекмамбетова появилось селфи с эффектной брюнеткой. Подписчики узнали в даме Наталию Фишман — помощницу президента Татарстана.

Источники в окружении пары сообщили СМИ, что эти отношения — действительно нечто большее, чем сотрудничество или дружба. Впрочем, это было заметно и по фото.

Слухи о том, что Бекмамбетов и Фишман — пара, ходили уже давно. Посещая Татарстан, мужчина проводил много времени с помощницей президента, в начале февраля пару видели на перформансе в казанской творческой лаборатории «Угол», а в августе минувшего года они вместе посещали Якутск. По слухам, Тимур и Наталия познакомились в Москве, когда девушка работала советником руководителя Департамента культуры столицы Сергея Капкова, занималась развитием Еврейского музея и центра толерантности в 2012-2013 годах.

На данный момент режиссер разводится с художником по костюмам Варварой Авдюшко.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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