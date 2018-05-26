57-летний Хью Грант женился на своей давней возлюбленной

Напомним, Хью Грант и Анна Эберштейн воспитывают троих детей, младший из которых родился в этом году. Кроме того, у актера есть двое детей от предыдущих отношений с Тинглан Хонг. Стоит отметить, что ранее Хью Грант выступал противником официального создания семьи.

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