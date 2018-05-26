57-летний Хью Грант женился на своей давней возлюбленной

Знаменитый британский актер Хью Грант больше не холостяк, сообщают западные СМИ. 57-летнего актера, звезду фильма «Дневник Бриджит Джонс», видели в компании его возлюбленной Анны Эберштейн возле одного из лондонских загсов. Тем не менее, официальных комментариев от пары пока не поступало.
Напомним, Хью Грант и Анна Эберштейн воспитывают троих детей, младший из которых родился в этом году. Кроме того, у актера есть двое детей от предыдущих отношений с Тинглан Хонг. Стоит отметить, что ранее Хью Грант выступал противником официального создания семьи.
Фото: globallookpress