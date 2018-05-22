57-летний Хью Грант собрался впервые жениться

Известный британский актер и многодетный отец Хью Грант недавно наконец сделал предложение руки и сердца 39-летней Анне Эдельштейн — матери троих его детей. Уведомление о предстоящем браке появилось в регистрационном офисе районов Кенсингтон и Челси, который находится недалеко от дома пары в Лондоне. Свадьба, по информации The Sun, должна состояться в течение месяца.

Пара воспитывает троих детей: в 2012 году у них родился сын Джон, а в 2015-м — дочь, имя которой не раскрывается, так же, как и имя и пол третьего ребенка, родившегося в марте этого года.