56-летняя Мег Райан объявила о помолвке в ответ на слухи о тайной свадьбе

Накануне иностранные и российские СМИ взорвала новость о тайной свадьбе 56-летней Мег Райан и 67-летнего Джона Мелленкампа. Издание Daily Mail поделилось деталями: на пальце звезды видели кольцо, похожее на обручальное, инсайдеры же сообщили о тайном празднике на ранчо в Индиане, на которых было приглашено около двадцати человек. Вскоре Мег опровергла слухи, сообщив: она всего лишь помолвлена.