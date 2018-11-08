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56-летняя Мег Райан объявила о помолвке в ответ на слухи о тайной свадьбе

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мег Райан

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56-летняя Мег Райан выйдет замуж за 67-летнего возлюбленного.

Накануне иностранные и российские СМИ взорвала новость о тайной свадьбе 56-летней Мег Райан и 67-летнего Джона Мелленкампа. Издание Daily Mail поделилось деталями: на пальце звезды видели кольцо, похожее на обручальное, инсайдеры же сообщили о тайном празднике на ранчо в Индиане, на которых было приглашено около двадцати человек. Вскоре Мег опровергла слухи, сообщив: она всего лишь помолвлена.

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ENGAGED!

Публикация от Meg Ryan (@megryan)

Ранее Мег Райан была замужем за киноактером Деннисом Куэйдом, их брак продлился с 1991 по 2001 год, сейчас ее бывшему супругу 64 года.

Фото: globallookpress

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